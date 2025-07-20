Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına KKTC'ye varışında F-16'lar eşlik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.
Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağına, Ercan Havalimanı'na inişinden önce F-16'lar da eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel