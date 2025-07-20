Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına KKTC'ye varışında F-16'lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu 'TUR' uçağına KKTC'ye varışında F-16'lar eşlik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TUR" uçağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) varışında F-16'lar eşlik etti.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağına, Ercan Havalimanı'na inişinden önce F-16'lar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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