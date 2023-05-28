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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrilerinin sevinç gösterileri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında seçimin kesin sonuçları beklenmeden kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrilerinin sevinç gösterileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrilerinin sevinç gösterileri

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında seçimin kesin sonuçları beklenmeden kutlamalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turu bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de 8.00'da başlayarak 17.00'da sona erdi. Henüz sandıkların sayıldığı sırada 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri Rizeliler kesin sonuçları beklemeden eğlencelere başladı. Araçların klaksonlarla etrafında döndüğü meydanda kemençe ve tulum eşliğinde kurulan horon halkalarında buluşan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Güncel

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