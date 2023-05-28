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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrileri kutlamalara başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrileri kutlamalara başladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında seçimin kesin sonuçları beklenmeden kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında seçimin kesin sonuçları beklenmeden kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de 08.00'da başlayarak 17.00'da sona erdi. Henüz sandıkların sayıldığı sırada 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri Rizeliler kesin sonuçları beklemeden eğlencelere başladı. Araçların klaksonlarla etrafında döndüğü meydanda kemençe ve tulum eşliğinde kurulan horon halkalarında buluşan vatandaşlar doyasıya eğlendi. - RİZE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında seçimin kesin sonuçları beklenmeden kutlamalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de 08.00'da başlayarak 17.00'da sona erdi. Henüz sandıkların sayıldığı sırada 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri Rizeliler kesin sonuçları beklemeden eğlencelere başladı. Araçların klaksonlarla etrafında döndüğü meydanda kemençe ve tulum eşliğinde kurulan horon halkalarında buluşan vatandaşlar doyasıya eğlendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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