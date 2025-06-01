Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Kur'an-ı Kerim, Preza Kalesi Camisi'nde muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi Kur'an-ı Kerim, Preza Kalesi Camisi'nde muhafaza ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran sınırları içerisindeki Preza Kalesi Camisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce hediye ettiği Kur'an-ı Kerim özenle muhafaza ediliyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran sınırları içerisindeki Preza Kalesi Camisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce hediye ettiği Kur'an-ı Kerim özenle muhafaza ediliyor.

Tiran'a yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ortaçağ kalesi olarak kabul edilen Preza Kalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen asırlık bir camiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynaklara göre 1528-1547 yıllarında, Osmanlı garnizonu ve kale etrafındaki aileler için inşa edilen cami, tarihi ve kültürel değere sahip bir ibadethane olarak göze çarpıyor.

Caminin restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilirken, açılış töreni 13 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk ve Arnavut yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen Kur'an-ı Kerim

Preza Kalesi Camisi'nde; hem yazı stili, ağırlığı, boyutları, kağıdı gibi işçiliği, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bağışlanmış olması nedeniyle çok özel bir Kur'an-ı Kerim muhafaza ediliyor.

Erdoğan, 13 Mayıs 2015'te Namazgah Camisi temel atma töreni için bulunduğu Arnavutluk ziyareti kapsamında TİKA tarafından restore edilen Preza Kalesi Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Açılış töreninde hediye edilen Kur'an-ı Kerim, bugün cami yönetimi tarafından özenle korunuyor.

Kur'an-ı Kerim'in aslı ünlü Osmanlı hattatı Ahmed Karahisari tarafından yazılırken, kopyasının 2013'te Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından hazırlandığı ifade ediliyor. Kuran-ı Kerim'in orijinal el yazması nüshası bugün İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

Camide 33 yıldır imamlık yapan 78 yaşındaki Kasem Hafizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hediye Kur'an-ı Kerim'in dünyadaki en nadir eserlerden biri olduğunu söyledi.

Hafizi, "Camimiz, TİKA tarafından restorasyonunun ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te yaptığı açılış vesilesiyle bağışladığı çok özel bir Kur'an-ı Kerim'e ev sahipliği yapıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in özel bir hat yazısı var. Bu Kur'an-ı Kerim yaklaşık 17 kg ağırlığında ve 60 cm uzunluğunda, 42 cm genişliğinde ve 8 cm kalınlığındadır." diye konuştu.

"Bu Kur'an-ı Kerim camimize verilen çok özel bir hediyedir." diyen Hafizi, gören birçok turist, ziyaretçi ve cemaatin bu özel Kur'an'ın burada bulunmasından çok memnun olduklarını ifade ettiklerini aktardı.

Hafizi, Kur'an-ı Kerim'in, şeffaf bir cam kutuda muhafaza edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.