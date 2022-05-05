Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele...

AA - Erdal Turanli - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

AA / Erdal Turanli - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title