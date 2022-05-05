Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele...
AA - Erdal Turanli - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
AA / Erdal Turanli - Güncel