Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Haberler

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