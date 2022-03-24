Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.