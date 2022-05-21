Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik...

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

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