Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dörtlü liderler toplantısına katılması dünya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki toplantıya çevrim içi olarak katılması dünya basında geniş yer buldu.

Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da temaslarda bulunan Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nden önce Şara ile bir araya geldi. Prens Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrim içi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılımı, İngiltere, ABD, Avrupa ve İsrail basını başta olmak üzere dünya basında geniş yer buldu.

İngiltere'nin önde gelen gazeteleri manşetlere taşıdı

Anadolu Ajansı'nın (AA) duyurduğu haberi İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Erdoğan; Trump, Şara ve Muhammed bin Selman arasındaki görüşmeye çevrim içi bir video bağlantısı aracılığıyla katıldı" başlığıyla haberleştirdi.

Guardian'ın haberinde söz konusu toplantı ele alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının "tarihi önemde olduğu" ifadelerine yer verildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, söz konusu toplantıyı, "Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan, ABD, Suriye ve Suudi Arabistan liderlerinin görüşmesine çevrim içi katıldı" başlığıyla haber yaptı.

ABD basını Erdoğan'ın katılımına geniş yer verdi

Associated Press'in haberinde (AP), "Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump, Muhammed bin Selman ve Şara arasındaki toplantıya video konferans yoluyla katıldı." ifadesini kullandı.

CNN'in haberinde, Erdoğan'ın toplantıya telefonla katıldığı bilgisi paylaşılırken, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de yaptırımları Erdoğan ile görüşmesinden sonra kaldırdığı açıklaması hatırlatıldı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya çevrim içi katılımına yer verildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Erdoğan'ın toplantıya çevrim içi olarak katıldığını haberleştirdi.

New York Times (NYT) gazetesi, görüşmeye ilişkin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla katılımına yer verdi.

ABC News'un haberinde, Beyaz Saray'ın Erdoğan'ın katılımına ilişkin açıklaması haberleştirildi.

Körfez ve Arap ülkeleri toplantıya büyük ilgi gösterdi

Al Jazeera kanalı zirveyi canlı olarak yayınlarken, internet sitesinde "Suudi Veliaht Prensi Riyad'da Körfez-ABD zirvesini açtı" başlığıyla verildi. Al Jazeera Erdoğan'ın ABD'li mevkidaşı, Suudi Veliaht Prensi ve Suriye Devlet Başkanı ile çevrim içi görüşmesini son dakika olarak geçti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın X sosyal medya platformunda Riyad'da bulunan ABD Başkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Suriye Cumhurbaşkanı'nın görüşmesine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çevrim içi katıldığı belirtildi.

SPA'nın internet sayfasında zirveye geniş yer verilirken, zirveye bin Selman ile Trump'ın başkanlık etmesine, zirvenin ABD ile körfez ülkeleri arasında ortak çıkarlar ve vizyon birliğine yol açacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da çıkan Şarkul Avsat gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuşmasını vererek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dikkati çekti.

Mısır'da yayın yapan "Al Qahera News", Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesini web sitesinde manşete taşıdı.

BAE merkezli Sky News Arabia televizyonunun internet sitesi, Erdoğan'ın ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının tarihi bir öneme sahip olduğu yönündeki sözünü manşete taşıdı.

Al Araby TV, zirvenin haberini, "Körfez-ABD Zirvesi - Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" başlığıyla yayınladı.

Lübnan'ın Al-Jadeed televizyonunun haberinde, Riyad'daki zirvede Trump ve bin Selman'ın konuşmalarında Lübnan'ın yer aldığına dikkati çekildi.

Avrupa ülkeleri Erdoğan'ın katılımına yer verdi

Agence France-Presse (AFP), AA'yı kaynak gösterdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansa katıldığı belirtildi.

İtalya merkezli Rainews24 kanalı, Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle toplantıya katıldığını kaydetti.

İtalyan ANSA ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılımına yer verdi.

İtalyan La Repubblica gazetesi, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye video ile katıldığı bilgisine yer verdi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "Trump ve Şara görüşmesi, Erdoğan'ın da katılımıyla" başlığını kullandı.

Sırbistan haber ajansı Tanjug, "Erdoğan, Trump, Suudi Arabistan ve Suriye liderleriyle çevrim içi bir araya geldi" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını "tarihi" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Fransız Le Figaro gazetesi, haberinde, görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bilgisine yer verdi.

?Erdoğan'ın görüşmeye katılması İsrail basınında

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesi, "Kaynaklar, Muhammed bin Selman'ın da görüşmede bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans yoluyla görüşmeye katıldığını söyledi." ifadelerine yer verirken, The Times of Israel gazetesinin haberinde, toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bilgisi yer aldı.

Israel National News adlı haber sitesi, görüşmeyi "Erdoğan'ın da katılımıyla: Trump Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü" başlığıyla duyurdu.

Israel Hayom gazetesi, "Cumhurbaşkanı ve Muhammed bin Selman Trump'ın ve Şam'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına aracılık etti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in i24 televizyonunun web sitesinde Erdoğan'ın Trump, Muhammed bin Selman ve Şara'nın katıldığı zirveye çevrim içi katılmasına dikkati çekti. Haberi "Trump: 100 günde çok şey yaptık ve Orta Doğu'ya barışı getirmeye söz veriyorum" başlığıyla yayımladı.

Asya ülkeleri Erdoğan'ın katılımını haberleştirdi

Japonya'nın resmi Kyodo ajansı, "Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman ile istişare sonucunda aldığını söyledi.", Japon devlet televizyonu NHK ise "Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra yaptırımları kaldırmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), "Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ve Muhammed bin Selman ı·le bı·r araya geldı·ğı·nı· açıkladı." başlığını kullandı.

Hindistan'ın India Today gazetesi haberinde şunlar kaydedildi:

"Trump, ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teşvik edildikten sonra Şara ile görüşmeye karar verdiğini söyledi."

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), söz konusu toplantıyı, "Erdoğan, ABD ve Suriye toplantısına çevrim içi katıldı" başlığıyla verirken, Pakistan'ın Dawn gazetesi de Trump ile Şara arasındaki görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Selman'ın katılımını haberleştirdi.