Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Kabul, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da görüşmeye katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulundu.