Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Kabul, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Elitaş Milletvekili Namık Tan İstanbul AK Parti Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title