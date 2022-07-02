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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programları ertelendi

AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programları ertelendi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa'da katılması planlanan programların ertelendiğini bildirdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa'da katılması planlanan programların ertelendiğini bildirdi.

Gürkan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir yurt dışı programı geçirdiğini ve kendisinin de tensipleriyle Bursa'daki törenlerin ertelendiğini söyledi.

Davut Gürkan, söz konusu programların daha sonra belirlenecek bir tarihte gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacağı duyurulmuştu.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bursa Güncel Haberler

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