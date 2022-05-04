Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramda diplomasi trafiği devam ediyor - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramda diplomasi trafiği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramda diplomasi trafiği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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