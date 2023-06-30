Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler paylaşıldı
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı.
Varank'ın sosyal medya hesabından, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel