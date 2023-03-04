CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI TOPLANTISI - 2 Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı düzenleniyor. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesinin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda meydana gelen depremler ele alınacak. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye'de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar ile afet anı ve afet sonrası atılacak adımların da değerlendirileceği kaydedildi. Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzmanlar katılıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Türkiye Güncel Haberler

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