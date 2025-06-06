Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlar Konya'da kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlar Konya'da kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlık 2 koç, Konya'da kesildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlık 2 koç, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı nedeniyle, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlıklar, Konya'da bir et entegre tesisinde dualar eşliğinde kesildi. Vakfın Satın Alma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, "Vatandaşlarımızın vekaletini verdiği, bağışlanan kurbanları 6 ildeki kesim noktalarında kesiyoruz. Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor. Kurban etleri, kemikten ayrıldıktan sonra şoklanarak 5 ve 10 kiloluk paketlerde önce depremzedeler olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.