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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti Balkan ülkelerinde gazete manşetlerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti Balkan ülkelerinde gazete manşetlerinde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, bölge ülkelerinin yazılı basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, bölge ülkelerinin yazılı basınında geniş yer buldu.

Arnavutluk'un önemli gazetelerinden Panorama hem basılı hem çevrim içi versiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretini manşetlerine taşıdı.

Başkent Tiran'daki Namazgah Camisi açılışını da ön plana çıkaran gazete, farklı manşetlerle açılışa ilişkin gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

Basılı versiyonunda "Namazgah, inananlar ve ziyaretçiler ile doldu" başlığını kullanan gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Namazgah camisi için "dostluk ve kardeşliğin sembolü" ifadelerine yer verdi, caminin "sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir sosyal külliye olacağını" vurguladığını aktardı.

Telegraf gazetesi ise Namazgah camisinin açılışının yanı sıra, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti kapsamında duyurduğu, Arnavutluk'a kamikaze dron tedarik edileceğini manşete taşıdı.

Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) da ziyarete geniş yer verirken haberde, Türkiye ve Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşmaya imza atılmasına dikkat çekildi.

ATA haberinde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin açılışında ifade ettiği "İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü" sözlerini öne çıkardı.

Arnavutluk'un televizyon kanallarından Top Channel, Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini yansıtan ve internet sitesinde yer alan haberin manşetinde, "Tiran'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'mesaj': FETÖ ile mücadeleye devam edeceğinizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Balkanweb portalı ise haberinde, "Erdoğan, Tiran'da İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını kınadı" başlığını ön plana çıkardı.

Arnavutluk'taki diğer televizyon kanalları ve haber portalları da Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu.

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti manşetlerde

Sırbistan gazetelerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti geniş yer buldu.

Manşetlere taşınan ziyarete ilişkin "Novosti" gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic'in fotoğrafına yer vererek, "Balkanlarda barışı beraber koruyoruz" başlığını kullandı.

"Politika" gazetesi ise iki ülke arasındaki endüstriyel işbirliğine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini mercek altına alan gazeteler, Sırbistan ve Türkiye arasında savunma alanında işbirliğini ele aldı. Gazeteler bu işbirliğini "Türk dronları yeni işbirliği olabilir" şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük Sırbistan ziyaretinin ardından iki ülke ilişkilerinde "altın çağ" yaşanmakta olduğu da vurgulandı.

Sırbistan gazeteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini "son derece verimli" şeklinde betimledi.

"Informer" gazetesi ise iki ülkenin savunma alanında işbirliğine gideceğini öne çıkararak liderlerin bu kapsamdaki açıklamalarına yer verdi.

Bir diğer Sırbistan gazetesi "Blic" de iki liderin fotoğrafına yer verdikleri manşette "Türkiye ile ilişkiler daha iyi olmamıştı, ticaret hacmi 7 kat arttı" başlığını kullandı.

Yunan basını "kamikaze dron"u öne çıkardı

To Vima gazetesi, ziyareti "Erdoğan Tiran'a kamikazi dronları hediye etti" başlığı ile verirken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın "Arnavutluk Türkiye'nin ittifakıyla yenilmezdir." şeklindeki açıklamalarına vurgu yaptı.

Erdoğan'ın Arnavutluk'a pahalı bir hediye sunduğu belirtilen haberde iki ülke arasında savunma alanında işbirliğine vurgu yapıldı.

Eleftheres Tipos gazetesi ise ziyareti "Erdoğan Arnavutluk'a kamikaze dron hediye etti, Rama şenlikle kutladı" başlığıyla verdi.

Haberde, ziyaretin Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin askeri alanda da çok yakın olduğunu teyit ettiği ifade edildi.

Kathimerini gazetesi ise "Erdoğan hediyelerle Tiran'a gitti" başlığını kullandı. Haberde, ziyaret vesilesiyle Balkanların en büyük camisinin de açılışının yapıldığı belirtilerek, Arnavutluk'a onlarca kamikaze dron hediye edildiğinin altı çizildi.

Bölge yazılı basını da Erdoğan ziyaretine yer verdi

Bosna Hersek'teki gazetelerden "Oslobodjenje", Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine geniş yer vererek, iki ülke arasında 11 ayrı işbirliği anlaşmasının imzalandığına vurgu yaptı.

Bir diğer gazete "Nezavisne Novine" de manşetinde Sırbistan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

Hırvatistan gazetelerinden "Vecernji List" ise Belgrad'dan "bölgede barış ve istikrarın korunması" mesajının gönderildiğini belirterek, Sırbistan ve Türkiye ilişkilerinde "altın çağın" yaşandığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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