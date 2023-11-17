Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Ziyareti Uluslararası Basında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti uluslararası basında yer aldı. Alman kamu televizyonu ARD'ye bağlı Tagesschau'nun "Başbakanlık'ta bir Hamas sempatizanı" başlıklı haberinde, "Erdoğan, Hamas teröristlerini 'özgürlük savaşçıları' ve İsrail'i 'terörist devlet' olarak nitelendirmişti. Alman hükümetinin onu davet etmemesi gibi bir seçeneği yoktu" denildi. Bloomberg'in haberinde ise, "Scholz'un Türkiye'nin İsrail'i kınaması da dahil, bir dizi konudaki gerginlikten dolayı, Erdoğan'ın Eurofighter Typhoon satın alma talebini kabul etmesi pek mümkün görünmüyor" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti uluslararası basında yer aldı. Alman kamu televizyonu ARD'ye bağlı Tagesschau'nun "Başbakanlık'ta bir Hamas sempatizanı" başlıklı haberinde, "Erdoğan, Hamas teröristlerini 'özgürlük savaşçıları' ve İsrail'i 'terörist devlet' olarak nitelendirmişti. Alman hükümetinin onu davet etmemesi gibi bir seçeneği yoktu" denildi. Bloomberg'in haberinde ise, "Scholz'un Türkiye'nin İsrail'i kınaması da dahil, bir dizi konudaki gerginlikten dolayı, Erdoğan'ın Eurofighter Typhoon satın alma talebini kabul etmesi pek mümkün görünmüyor" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Erdoğan'ın Berlin ziyareti uluslararası basında yer aldı. Öne çıkan haberler şöyle:

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: Ey, Almanya!

Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'ya geliyor ve herkes alarma geçti. Ama onu davet etmiyor musunuz? Berlin şimdi kendisinden ya her şeyin beklenebileceği ya da hiçbir şeyin beklenemeyeceği bu konuk için hazırlanıyor.

TAGESSCHAU: Başbakanlık'ta bir Hamas sempatizanı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün liderler tarafından kabul edilecek. Erdoğan, Hamas teröristlerini "özgürlük savaşçıları" ve İsrail'i "terörist devlet" olarak nitelendirmişti. Alman hükümetinin onu davet etmemesi gibi bir seçeneği yoktu.

BILD: 1500 polis memuru İsrail düşmanını koruyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü üç yıl aradan sonra ilk kez Almanya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Bunun siyasi bir skandala yol açabileceğinden endişe duyuluyor.

REUTERS: Garip müttefikler: Erdoğan'ın Almanya ziyaretine Gazze gölgesi düştü.

İsrail'in Hamas ile savaşı ve Ukrayna'nın işgalinden bu yana Moskova'ya karşı tutumları konusunda zıt görüşlere sahipler ancak Almanya ve Türkiye liderleri Berlin'de bir araya geldiklerinde konuşmak için güçlü ekonomik ve seçim teşviklerine sahipler.

AP: İsrail-Hamas savaşı konusundaki görüş ayrılıkları derinleşirken Erdoğan Almanya'yı ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin İsrail ve Hamas arasındaki savaşa ilişkin farklı tutumlarının gölgesinde kısa bir ziyaret için Cuma günü Almanya'ya doğru yola çıktı.

FRANCE 24: Erdoğan, Gazze'deki savaş konusunda görüş ayrılıklarına rağmen Almanya'ya 'zorlu' bir ziyaret yapıyor

Alman liderler Cuma günü, Erdoğan'ın İsrail'i "terör devleti" olarak nitelendirmesiyle daha da tartışmalı hale gelen ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor.

BLOOMBERG: Scholz Erdoğan'ın savaş uçağı alma planını engelleyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye'nin İsrail'i kınaması da dahil, bir dizi konudaki gerginlikten dolayı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eurofighter Typhoon satın alma talebini kabul etmesi pek mümkün görünmüyor.

LE MONDE: Erdoğan Almanya'yı tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda ziyaret ediyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 2020'den bu yana Berlin'e yapacağı ilk ziyaret öncesinde Erdoğan'ın İsrail hakkındaki eleştirilerine karşı çıktı.