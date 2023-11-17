- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüşmesi başladı

BERLİN - Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarına başladı. Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından karşılandı. Saraydaki ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, mevkidaşı Steinmeier ile gerçekleştireceği baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan'ın mevkidaşıyla görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek.