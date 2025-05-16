Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz Görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma kararlılığını vurgularken, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir barış için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirtti. Merz, Türkiye'ye davetini kabul ederek en kısa sürede ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti, Almanya Başbakanı Merz de en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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