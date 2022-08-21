Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatı, üreticiyi sevindirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıklaması, Manisalı üzüm üreticilerini mutlu etti. Saruhanlı İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu fiyat bir nebze de olsa bizi mutlu etti. Bu fiyat açıklanmamış olsaydı, tüccarla büyük bir mücadeleye girmiş olacaktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün toplu açılış töreni için geldiği Manisa'da, üreticilerin merakla beklediği çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü hakkında Toprak Mahsulleri Ofisi'miz değerlendirdi. Biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur etmeyiz. Geçen yıl 13 TL'ydi. Bu yıl da cumhurbaşkanınız bütün arkadaşlarımızla değerlendirmeleri yaptık. Fiyatımızı 27 TL olarak belirledik. İnşallah üzümlerdeki bereketi de arttıracaktır. İnşallah2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, 1 hafta içerisinde kurutup hemen yola koyulalım. İhracatımızı da buna göre yapalım" diye konuştu.

Kumkuyucak Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ali Rıza Fakı ise "Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı fiyatlar bu şekilde idare eder. Çiftçimize hayırlı olsun, Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz" diye konuştu.