Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.
AA / Merve Yıldızalp - Güncel