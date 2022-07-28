Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz'da Ordu'ya gelmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'da fındık fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordu'muzu teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin, Cumhuriyet Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tomakin, yaklaşık 3,5 yıldır Ordu'ya yoğun gündemden dolayı gelemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 30 Temmuz'da ağırlamak üzere bu meydanda buluşacaklarını dile getirdi.

Burada toplu açılış töreni gerçekleştirileceğini ifade eden Tomakin, şunları kaydetti:

"Bu toplu açılış töreninde yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu, icraatlarımızın içerisinde var olan yatırımların açılışı olacak. Bunların da yaklaşık maliyeti 6 milyar liradır. Hem bu açılışı yapacağız, onun akabinde de Cumhurbaşkanımız partililerimizle buluşmak üzere bu meydanda olacak. Onun akabinde bölgemizi ilgilendiren, yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığımızın fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız buradan bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık üreticisi kardeşlerimize duyuracak."

Bütün Orduluları bu programa davet eden Tomakin, fındık hasadı öncesi ilde yoğun bir kalabalık olduğunu ve Erdoğan'ı da yoğun katılımla ağırlayacaklarını kaydetti.