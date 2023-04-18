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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacak."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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