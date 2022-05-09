Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz"
AA / Kemal Karadağ - Güncel