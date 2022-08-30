Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel