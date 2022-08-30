Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz." Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni... - Haberler

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