Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun"...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Güncel