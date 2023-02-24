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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun"...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle 'geçmiş olsun'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Fransa Güncel Haberler

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