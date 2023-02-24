Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun"... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Fransa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle 'geçmiş olsun'... - Haberler

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