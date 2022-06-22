Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın baş başa görüşmesi bitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Güncel Haberler

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