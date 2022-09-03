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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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