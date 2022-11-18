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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye- Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Rusya Güncel Haberler

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