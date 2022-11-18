Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye- Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.