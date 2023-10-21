Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve insani...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve insani yardım konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve insani yardım konuları ele alındı.
Kaynak: AA / Güncel