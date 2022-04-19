Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

(Derya Yetim/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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