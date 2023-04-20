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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışının ardından Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışının ardından Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün açılış törenine katıldı.

Törenin ardından Erdoğan çifti, dualar eşliğinde Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunan Hırka-i Şerif'i ziyaret edip restorasyonu tamamlanan birimleri gezdi.

Tarihi eserlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı döneminden kalma kılıçların estetiği ve sanatını övdüğü görüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Topkapı Sarayı Emine Erdoğan Güncel Haberler

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