Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesi sona erdi.

???????Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı öğrenildi.