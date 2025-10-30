Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Merz, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.