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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.

Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Haberler

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