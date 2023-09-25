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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Nahçıvan,...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Nahçıvan, Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Nahçıvan, Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek" dedi - NAHÇİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Nahçıvan Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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