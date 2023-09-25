Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Nahçıvan,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Nahçıvan, Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Nahçıvan, Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek" dedi - NAHÇİVAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel