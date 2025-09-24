Haberler

Erdoğan ve Trump Gazze İçin Bir Araya Geldi

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
