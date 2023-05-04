Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel