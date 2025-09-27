Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Düzen İşlevini Yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrası galipler tarafından kurulan uluslararası düzenin zamanla işlevselliğini ve itibarını kaybettiğini belirtti. Erdoğan, mevcut düzenin adaletsizlikler ve eşitsizlikler ile dolu olduğunu vurgulayarak, bu durumun dünya genelinde yeni bir yapı ihtiyacını ortaya çıkardığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlevliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel