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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözümü merkeze alırsak Gazze ve karşılıklı tehdit konuları zaten ortadan kalkar. Hamas'ın dışlanması, yok...

2 Aralık 2023 13:01 Son Güncelleme: 13:02 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözümü merkeze alırsak Gazze ve karşılıklı tehdit konuları zaten ortadan kalkar. Hamas'ın dışlanması, yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil"