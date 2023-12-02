Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözümü merkeze alırsak Gazze ve karşılıklı tehdit konuları zaten ortadan kalkar. Hamas'ın dışlanması, yok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözümü merkeze alırsak Gazze ve karşılıklı tehdit konuları zaten ortadan kalkar. Hamas'ın dışlanması, yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözümü merkeze alırsak Gazze ve karşılıklı tehdit konuları zaten ortadan kalkar. Hamas'ın dışlanması, yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil"