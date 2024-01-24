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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmeli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İran arasında kalkınma ve istikrar için işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin İran ile olan ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki bölgesel güç Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmelidir.İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız"

Kaynak: AA / Güncel

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