Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki bölgesel güç Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmelidir.İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız"