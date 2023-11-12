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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İİT-Arap Birliği Ortak Bildirisi) Çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İİT-Arap Birliği Ortak Bildirisi) Çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist olarak tanımlayan bir metin var."