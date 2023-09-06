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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartarak, mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartarak, mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizi tarihi seviyelere ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartarak, mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizi tarihi seviyelere ulaştıracağız."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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