Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz."
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Güncel