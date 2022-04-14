Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz."

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Güncel, Haberler

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