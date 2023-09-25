Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı) Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı) Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Hattı) Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Nahçıvan Iğdır Enerji Güncel Haberler

title