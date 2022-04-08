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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir öğrenci evine misafir olarak öğrencilerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir öğrenci evine misafir olarak öğrencilerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir öğrenci evine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrenci evinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezanın okunmasıyla birlikte sohbet ettiği 7 öğrenciyle birlikte iftar yaptı.

(İHA)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Güncel, Haberler

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