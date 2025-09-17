Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.