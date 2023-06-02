Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapılacak

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması nedeniyle yarın Eskişehir'de 101 pare top atışı yapılacak.

Eskişehir Valiliği'nden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama töreni icra edeceğinden dolayı Eskişehir Garnizon Komutanlığı tarafından Eskişehir'de 101 pare top atışı yapılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR