Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim hukuka, kanuna riayet eden hiç kimseyle sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden farklı branş, uyruk ve rütbelerde 4 bin 117 subay ve astsubayın mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergileyebiliyorsa bunun en önemli sebebi son yirmi iki yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Tam kırk yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Son olarak dün kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanları hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim hukuka, kanuna riayet eden hiç kimseyle sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Vatandaşlarımızın canına, malına, namusuna, huzuruna kastedenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz, mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış. Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Emniyetimizin, Jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin yakın iş birliği sayesinde suçun her çeşidiyle mücadelede son dönemde önemli mesafe katettik. İnşallah bunu çok daha ileri taşıyacağız.

"Türkiye Türk, Kürt, Arap, Sunni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun ortak yurdudur"

Cezasızlık algısının, yapanın yanına kar kalıyor algısının toplumda yerleşmesine hiçbir suretle müsaade edemeyiz. Sizden isteğim, vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında, dar anında, tehdit altında olduğu anda hızla vatandaşın yanında olacak, elinden tutacak, devletinin gücünü hissettireceksiniz. Mezuniyet sevinci yaşayan tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim. Devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 beş milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim. Bu ülke hepimizin. İnsanımızın derdiyle dertlenecek, görev yaptığınız her yerde vatandaşla hemhal olacaksınız. Milletimizin huzur ve güven içinde olursa devletimiz de güçlü olur.

"Zalime yavuz mazluma Yunus olmanızı bekliyorum"

Sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünden itibaren vatan topraklarının her karışında sarp dağlarda, puslu havalarda, fırtınalı denizlerde görev yapacaksınız. Kardeşliğimize, istiklalimize pusu kuran hain emellere, sıradağlar gibi karşı duracaksınız. Sizlerden zalime yavuz mazluma yunus olmanızı bekliyorum. Vatanımızın güvenliğini emanet ettiğimiz siz kahraman jandarmalarımızdan ve Sahil Güvenlik personelimizden hangi şart altında olursa olsun sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapma istiyorum.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in o Çanakkale'de, Kocatepe'de Mehmetimizle verdiği mücadelenin devamı inanıyorum ki sizler olacaksınız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere bir kez daha ülkemizin dört bir köşesinde icra edeceğiniz vazifelerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Dört gün önce şehadetlerinin yedinci yıl dönümünü andığımız Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Devletimizin bekasını ve vatandaşlarımızın güvenliğini temin uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.