Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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