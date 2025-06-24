Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Hollanda'nın Lahey kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Hollanda'nın Lahey kentine gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'ya hareket etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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